GCM resgata pássaros silvestres em cativeiro no Miguel Badra

O Grupamento de Proteção Animal (GPA), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, promoveu o resgate de três canários-da-terra e um galo-da-campina que estavam sendo mantidos em cativeiro na rua Max Schetty, no bairro Cidade Miguel Badra, em atendimento ocorrido na última segunda-feira (11/05).

A ação teve início por volta das 13h15, quando o GPA realizava patrulhamento no bairro e identificou gaiolas no quintal de uma casa. O proprietário da residência também estava presente e, ao ser questionado sobre os animais, alegou que havia recebido as aves de presente e, portanto, não possuía qualquer documentação. A equipe o conduziu para a Delegacia de Investigações sobre Crimes Contra o Meio Ambiente (Dicma) para prestar depoimento às autoridades competentes.

Os pássaros foram apreendidos e levados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), onde receberam avaliação veterinária e os cuidados necessários para iniciar o processo de reabilitação. O objetivo é, futuramente, realizar a reintegração dos animais ao seu habitat natural.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da fiscalização para proteger os animais silvestres. “Nosso objetivo é preservar e garantir a segurança de nossa fauna. Desenvolvemos um trabalho cuidadoso para manter a integridade física e emocional dos animais resgatados para que eles possam ser devolvidos à natureza”, declarou.