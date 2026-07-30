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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Acidente

Motorista dorme ao volante e caminhão bate em defesa metálica do Rodoanel em Itaquá

Segundo a Artesp, o motorista sofreu apenas ferimentos leves

30 julho 2026 - 08h39Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Motorista dorme ao volante e caminhão bate em defesa metálica do Rodoanel em ItaquáMotorista dorme ao volante e caminhão bate em defesa metálica do Rodoanel em Itaquá - (Foto: Artesp)

O motorista de um caminhão cochilou ao volante, na noite desta quarta-feira (29), e acabou batendo o veículo contra uma defesa metálica no Rodoanel Mário Covas (SP-021), altura do quilômetro 123, em Itaquaquecetuba. O condutor se feriu levemente.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhão estava trafegando pela faixa três quando o motorista dormiu. Após a colisão, o veículo permaneceu imobilizado pelo canteiro lateral.

Às 00h42 desta quarta-feira (30), a Artesp informou em uma atualização que seria necessário tirar as defensas para a retirada da carreta. Posteriormente, às 03h28, foi informado que uma equipe no período diurno irá realizar a retirada da defensa metálica, para no período noturno ser efetuada a retirada do caminhão.