Motorista dorme ao volante e caminhão bate em defesa metálica do Rodoanel em Itaquá

O motorista de um caminhão cochilou ao volante, na noite desta quarta-feira (29), e acabou batendo o veículo contra uma defesa metálica no Rodoanel Mário Covas (SP-021), altura do quilômetro 123, em Itaquaquecetuba. O condutor se feriu levemente.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhão estava trafegando pela faixa três quando o motorista dormiu. Após a colisão, o veículo permaneceu imobilizado pelo canteiro lateral.

Às 00h42 desta quarta-feira (30), a Artesp informou em uma atualização que seria necessário tirar as defensas para a retirada da carreta. Posteriormente, às 03h28, foi informado que uma equipe no período diurno irá realizar a retirada da defensa metálica, para no período noturno ser efetuada a retirada do caminhão.