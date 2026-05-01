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Jornal Diário de Suzano - 01/05/2026
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Polícia

Homem é preso por furto em Mogi

Suspeito havia levado uma escada de alumínio, um motor de portão, um aspirador de pó, fiação de cobre, peças de alumínio, ferramentas e equipamentos hidráulicos

01 maio 2026 - 12h35Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem é preso por furto em MogiHomem é preso por furto em Mogi - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, na manhã desta sexta-feira (1), após furtar uma casa na rua Ipiranga, no centro de Mogi das Cruzes. O suspeito tinha levado uma escada de alumínio, um motor de portão, um aspirador de pó, fiação de cobre, peças de alumínio, ferramentas e equipamentos hidráulicos.

Segundo a polícia, os agentes ouviram o áudio de uma vizinha que viu o indivíduo carregando a escada e uma caixa preta, porém sem mais detalhes. Depois, receberam imagens dele pelo Monitoramento Mogi. 

A equipe encontrou o homem na rua Marechal Floriano Peixoto, durante patrulhamento. Ao ser questionado, ele negou ter furtado o local, mas posteriormente admitiu a autoria do delito.

O indivíduo foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu a disposição da Justiça. Os itens furtados foram apreendidos.

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