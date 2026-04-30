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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Polícia

Duas indústrias de Ferraz são flagradas com 'gato' de energia; prejuízo ultrapassa 40 mil

Flagrantes foram realizados nesta semana; prática criminosa causa riscos à segurança e a qualidade do fornecimento de energia na região

30 abril 2026 - 15h49Por da Reportagem Local
Operação foi realizada pela Polícia Civil com apoio da EDPOperação foi realizada pela Polícia Civil com apoio da EDP - (Foto: Divulgação)

Operação da Polícia Civil realizada nesta semana, com o apoio da EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, flagrou a prática de furto de energia em duas indústrias em Ferraz de Vasconcelos. Durante as inspeções, os técnicos da concessionária identificaram desvio de energia, o que impedia o registro real do consumo, caracterizando o furto. 

Na segunda-feira (27), a ação foi realizada em uma indústria do ramo de plástico e ontem (29), uma fábrica metalúrgica foi o alvo da investigação. Ambos os casos foram conduzidos pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil. Os proprietários dos estabelecimentos foram presos em flagrante e responderão por crime de furto de energia. Além do processo criminal, os responsáveis pelo crime também deverão arcar, conforme a regra da Resolução Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo. 

A estimativa é que o prejuízo causado à concessionária pelo furto de energia em cada local ultrapasse os R$ 20 mil.

Balanço

Levantamento da EDP mostra que em 2025 foram recuperados 25,7 GWh de energia furtada na região do Alto Tietê. O volume é suficiente para atender, durante um mês, o município de Cruzeiro, que possui 75 mil habitantes.  

Esforços desenvolvidos pela EDP nos últimos anos demonstram a eficácia progressiva das operações antifraude implantadas em toda a sua área de concessão. Entre os resultados conquistados, por exemplo, está a redução expressiva de reincidências na prática de fraudes de energia, com destaque para os clientes de grandes cargas (comércios e indústrias).  

Entre outras estratégias concebidas para restringir a prática de irregularidades, a EDP aposta no uso da inteligência artificial para trazer mais assertividade às ações da companhia. Além disso, a empresa promove a ampliação de pontos de blindagem mecânica nas instalações de grandes cargas que fraudam energia. A parceria com órgãos públicos, como a polícia, também é fundamental e intensifica a mitigação deste tipo de crime. 

Riscos e prejuízos

A EDP reforça que as fraudes de energia, muitas vezes realizadas de forma amadora, sem condições mínimas de segurança, colocam em risco quem pratica a ação e todo o entorno. Além disso, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia. Somente profissionais habilitados podem manusear a rede elétrica, com técnica e equipamentos de segurança necessários. 

Vale ressaltar que o furto de energia elétrica também traz prejuízos a todos. Um dos impactos é a queda na arrecadação de impostos que são coletados por meio da conta de energia e podem beneficiar a sociedade em áreas importantes, como saúde e educação.  

Além disso, de acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. O custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede. 

A EDP orienta que a população contribua, denunciando as ligações irregulares pelos seguintes canais de atendimento aos consumidores: 

· Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones) 
· WhatsApp (11) 93465-2888 
· Central de Atendimento: 0800 721 0123 

Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.

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