Homem é preso suspeito de agredir ex-padrasto em Arujá

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (2), suspeito de agredir o ex-padrasto, de 56, na Vila Arujá, em Arujá. A vítima estava tentando defender a ex-companheira, de 68 anos, que discutia com o filho.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na Rua Tangará. No local, encontraram a vítima caída, com uma mangueira enrolada no pescoço e ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o homem socorrido ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Testemunhas contaram que a confusão começou quando o autor, que estaria embriagado, passou a xingar a própria mãe. Diante da situação, vizinhos chamaram o ex-companheiro da mulher para intervir.

Segundo o relato, a vítima chegou ao local com uma faca, que foi retirada das mãos dela pela mulher antes do início da briga. Em seguida, o autor teria atacado o ex-padrasto.

Uma faca e uma mangueira foram apreendidas para perícia.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela Delegacia de Arujá.