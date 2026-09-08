Homem furta Fiorino, foge da polícia, bate o carro e é preso em Itaquá

Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (7), após furtar uma Fiat Fiorino branca, fugir da polícia, bater o carro e se esconder em um córrego no bairro Monte Belo, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, o proprietário do veículo foi ao local e reconheceu o carro.

A ocorrência começou depois que o sistema de monitoramento informou, via rede de rádio, que a Fiorino furtada havia sido identificada transitando pela Rua Benigno Nogueira Franco. Uma equipe do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (35º BPM/M) foi até a região e localizou o veículo pouco depois, na Rua Marcelino Fernandes.

Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga pelas vias da região. Durante o acompanhamento, ele perdeu o controle do veículo e bateu contra o portão de um ferro-velho.

Em seguida, o suspeito abandonou o veículo e tentou fugir a pé, escondendo-se em um córrego. Após buscas nas imediações, os policiais localizaram e prenderam o homem.

Durante a vistoria da Fiorino, os agentes encontraram uma chave do tipo “micha”, que, segundo a PM, poderia ter sido utilizada no furto do automóvel.

O proprietário do veículo foi localizado e informou aos policiais que havia estacionado a Fiorino em um supermercado por volta das 10h30 e, posteriormente, percebeu que o automóvel havia sido furtado. Ele compareceu ao local e reconheceu o veículo.

Já o homem foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado como furto qualificado, e permaneceu preso à disposição da Justiça. A perícia foi acionada e o veículo permaneceu preservado para os trabalhos técnicos.