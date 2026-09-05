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Jornal Diário de Suzano - 05/09/2026
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Polícia

Jovem é atropelado no Centro de Suzano; condutor fugiu do local

Vítima teve escoriações leves e recebeu alta

05 setembro 2026 - 17h57Por da Reportagem Local
Atropelamento aconteceu na rua General Francisco GlicérioAtropelamento aconteceu na rua General Francisco Glicério - (Foto: Divulgação)

Um homem de 21 anos foi atropelado, na madrugada deste sábado (05), na rua General Francisco Glicério, região central de Suzano. Segundo a vítima, o condutor fugiu sem prestar socorro.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou ao local pouco antes das 5 horas. No local, a vítima afirmou que estava acompanhada do amigo e foi atropelada por um carro.

Ele apresentava escoriações leves e foi levado ao Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). Após ser admitido na sala de emergência, o paciente recebeu atendimento multidisciplinar, seguindo protocolo de trauma, e passou por exames laboratoriais e de imagem. Após ser reavaliado recebeu alta ainda pela manhã.

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