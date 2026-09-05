Jovem é atropelado no Centro de Suzano; condutor fugiu do local

Um homem de 21 anos foi atropelado, na madrugada deste sábado (05), na rua General Francisco Glicério, região central de Suzano. Segundo a vítima, o condutor fugiu sem prestar socorro.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou ao local pouco antes das 5 horas. No local, a vítima afirmou que estava acompanhada do amigo e foi atropelada por um carro.

Ele apresentava escoriações leves e foi levado ao Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). Após ser admitido na sala de emergência, o paciente recebeu atendimento multidisciplinar, seguindo protocolo de trauma, e passou por exames laboratoriais e de imagem. Após ser reavaliado recebeu alta ainda pela manhã.