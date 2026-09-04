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Jornal Diário de Suzano - 04/09/2026
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Polícia

Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de PM de Poá

Policial militar foi morto, na noite de sexta-feira (29 de agosto), na Marginal Tietê

04 setembro 2026 - 17h51Por da Reportagem Local
Pereira teria sido vítima de um grupo que atua usando pedras para parar veículosPereira teria sido vítima de um grupo que atua usando pedras para parar veículos - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou nesta sexta-feira (4) a prisão de um homem suspeito de envolvimento na morte do policial militar de Poá, Paulo Roberto Lima Pereira, de 44 anos.

Ele foi levado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) para prestar depoimento.

O policial militar de Poá, Paulo Roberto Lima Pereira, de 44 anos, foi morto, na noite de sexta-feira (29 de agosto), em um roubo na Marginal Tietê, na altura do Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. 

Pereira teria sido vítima de um grupo que atua na rodovia Ayrton Senna e na marginal Tietê usando pedras para parar os veículos.

O carro em que o policial estava teria sido atingido pelas pedras. Ele parou no acostamento esquerdo da via, sentido rodovia Castelo Branco. Nesse momento o trio de suspeitos teriam ido até ele para assaltá-lo, conforme o boletim de ocorrência.

Três homens saíram de repente da margem do rio e se aproximaram do carro. O policial foi baleado. Ele chegou ser socorrido e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, na zona leste, mas não resistiu a um tiro na cabeça e morreu.

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