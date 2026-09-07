Colisão entre três veículos deixa quatro feridos na Mogi-Guararema; carro ficou partido ao meio

Um acidente envolvendo três carros deixou quatro pessoas feridas por volta das 18h30 deste domingo (6), no km 61,5 da Rodovia Henrique Eroles, a Mogi-Guararema (SP-066), no bairro Botujuru, em Mogi das Cruzes. Imagens do acidente mostram a frente de um dos veículos separada do restante do carro, que capotou após a colisão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um dos carros invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro veículo. Na sequência, um terceiro carro foi atingido. O local foi preservado para a realização da perícia.

Além disso, um dos condutores passou pelo teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Os demais motoristas não realizaram o exame naquele momento porque estavam em atendimento médico.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que as vítimas são dois homens, uma mulher e uma criança. Elas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Luzia de Pinho Melo.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), o acidente ocorreu nos dois sentidos da rodovia. O trecho ficou totalmente interditada por cerca de 45 minutos. Depois, o tráfego passou a fluir pelos acostamentos. Durante a interdição total, houve cerca de 1 quilômetro de congestionamento em ambos os sentidos.

Além do veículo que capotou, outro carro ficou com a frente totalmente amassada, enquanto o terceiro teve danos menores. Dois guinchos leves da Unidade Básica de Atendimento do DER foram enviados ao local para prestar assistência.

A ocorrência foi encerrada às 4h desta segunda-feira (7).