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Jornal Diário de Suzano - 05/09/2026
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Polícia

Homem sonha com a mãe, desenterra ossada e é preso em Poá

Polícia Civil constatou que sepultura violada pertencia a outra pessoa

05 setembro 2026 - 13h55Por da Reportagem Local
suspeito afirmou que acreditava ter retirado os restos mortais de sua mãe suspeito afirmou que acreditava ter retirado os restos mortais de sua mãe - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem, de 54 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (04), em Poá, após retirar restos mortais de uma sepultura e levá-los para uma residência. O suspeito acreditava que a ossada pertencia a sua mãe.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia militar foi acionada após receber informações sobre o caso e encontrou a ossada em um saco, na calçada em frente o imóvel.

O suspeito afirmou que acreditava ter retirado os restos mortais de sua mãe, motivado por sonhos recorrentes nos quais ela aparecia em situação de sofrimento. Entretanto, após investigações, a Polícia Civil constatou que a sepultura violada era de outra pessoa.

O caso foi registrado como violação de sepultura e subtração de cadáver ou parte dele. A ossada foi encaminhada para exame e identificação pelo Instituto Médico-Legal (IML), e foram requisitadas perícias no cemitério e no local onde os restos mortais foram encontrados.

Ainda segundo a SSP, a polícia também pediu a instauração de incidente de insanidade mental, para avaliação médico-legal das condições psíquicas do investigado à época dos fatos.

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