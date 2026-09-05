Homem sonha com a mãe, desenterra ossada e é preso em Poá

Um homem, de 54 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (04), em Poá, após retirar restos mortais de uma sepultura e levá-los para uma residência. O suspeito acreditava que a ossada pertencia a sua mãe.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia militar foi acionada após receber informações sobre o caso e encontrou a ossada em um saco, na calçada em frente o imóvel.
O suspeito afirmou que acreditava ter retirado os restos mortais de sua mãe, motivado por sonhos recorrentes nos quais ela aparecia em situação de sofrimento. Entretanto, após investigações, a Polícia Civil constatou que a sepultura violada era de outra pessoa.
O caso foi registrado como violação de sepultura e subtração de cadáver ou parte dele. A ossada foi encaminhada para exame e identificação pelo Instituto Médico-Legal (IML), e foram requisitadas perícias no cemitério e no local onde os restos mortais foram encontrados.
Ainda segundo a SSP, a polícia também pediu a instauração de incidente de insanidade mental, para avaliação médico-legal das condições psíquicas do investigado à época dos fatos.