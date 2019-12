Homem tenta entrar no Fórum de Mogi com arsenal de facas e canivetes

Um homem, de 28 anos, foi preso nesta terça-feira, 10, ao tentar entrar no Fórum de Mogi das Cruzes, com uma espécie de arsenal de facas e canivetes. Além das armas brancas, a Polícia Militar localizou três cassetetes portáteis, cinco lanternas, dois celulares, uma algema, um soco inglês, além de 112 canetas.

A ação aconteceu no final da tarde. O homem teria saido de Campinhas, com a tia e uma advogada, para fazer um inventário da família no município mogiano. Para chegar à região, eles teriam vindo de transporte público. A descoberta dos itens, porém, foi por acaso.

Segundo a polícia, o homem teria contado que estava portando algumas facas. Os objetos foram entregues aos policiais. Houve o apoio de outras viaturas para esta ocorrência, já que uma nova busca minuciosa foi realizada. Foi então que o arsenal de facas de diferentes tipos, como de caça, por exemplo, foram encontradas. No total, foram encontradas seis facas e 18 canivetes.

Aos PMs, o indivíduo disse que tinha esses objetos para a defesa pessoal. À respeito das 112 canetas de diferentes modelos, o homem só comentou que era um colecionador. Os itens estão avaliados em cerca de R$ 3 mil, de acordo com estimativas da PM.

Não há, preliminarmente, a notícia de algum tipo de ação planejada contra algum funcionário do fórum. A Polícia Civil deve abrir uma investigação para verificar um possível plano de atentado.

Ainda segundo a PM, o homem foi preso em flagrante e responderá pelo crime de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública. A pena varia de um a cinco anos de prisão.