Motociclista fica ferido após colisão frontal com ônibus na Rodovia Índio Tibiriçá em Suzano

Um motociclista de 58 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (1), na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), na altura do km 62,9, no bairro Vila Sol Nascente, em Suzano.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o motociclista seguia pela rodovia quando teria invadido a contramão, colidindo frontalmente com um ônibus.

Após o impacto, o motorista do coletivo parou imediatamente para prestar socorro à vítima. Ele não apresentava sinais de embriaguez e realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

O motociclista foi socorrido e encaminhado a um hospital da região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado na Delegacia de Suzano como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.