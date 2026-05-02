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Jornal Diário de Suzano - 02/05/2026
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Polícia

Motociclista fica ferido após colisão frontal com ônibus na Rodovia Índio Tibiriçá em Suzano

Vítima de 58 anos teria invadido a contramão; motorista do coletivo prestou socorro e testou negativo para álcool

02 maio 2026 - 16h10Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (1), na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), na altura do km 62,9, no bairro Vila Sol Nascente, em SuzanoAcidente ocorreu na noite desta sexta-feira (1), na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), na altura do km 62,9, no bairro Vila Sol Nascente, em Suzano - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Um motociclista de 58 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (1), na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), na altura do km 62,9, no bairro Vila Sol Nascente, em Suzano.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o motociclista seguia pela rodovia quando teria invadido a contramão, colidindo frontalmente com um ônibus.

Após o impacto, o motorista do coletivo parou imediatamente para prestar socorro à vítima. Ele não apresentava sinais de embriaguez e realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

O motociclista foi socorrido e encaminhado a um hospital da região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado na Delegacia de Suzano como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.