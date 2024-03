Idoso morre dentro de casa após local pegar fogo em Santa Isabel

Um idoso, de 69 anos, morreu após um incêndio dentro da sua residência, na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Jardim Novo Éden, em Santa Isabel.

policiais militares atenderam a ocorrência e, no local, encontraram o Corpo de Bombeiros apagando as chamas. Os bombeiros encontraram a vítima assim que conseguiram conter as chamas. A Polícia Civil investiga a causa da morte.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Foi solicitada perícia ao local. O caso foi registrado como incêndio e morte suspeita na Delegacia de Polícia de Santa Isabel.