Jovem é preso após manter refém durante perseguição na Dutra em Santa Isabel

Um jovem, de 23 anos, foi preso após fugir da polícia e manter homem refém, na tarde desta segunda-feira (1), quilômetros na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Santa Isabel. Após acompanhamento tático de aproximadamente seis quilômetros, a vítima foi liberada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso teve início em Guararema, quando a equipe deu ordem de parada a um veículo. O condutor desobedeceu à ordem e iniciou fuga em alta velocidade pela rodovia.

Durante o acompanhamento, o motorista abandonou o automóvel e conseguiu fugir a pé por uma área de mata. O passageiro, de 23 anos, tentou desembarcar com o veículo ainda em movimento para escapar, mas foi contido e preso pelos policiais.

Ao inspecionar o interior do automóvel, os policiais rodoviários federais encontraram o homem de 55 anos no banco traseiro, em estado de choque. A vítima informou que havia sido rendida pelos criminosos horas antes, na região de Guarulhos (SP), e forçada a entrar no veículo sob restrição de sua liberdade. Os assaltantes mantiveram o homem sob domínio enquanto circulavam pela rodovia Dutra.

Além disso, o carro continha placas de veículos falsificadas. Após buscas pelo segundo suspeito, sem êxito em sua localização, os envolvidos e o veículo foram encaminhados ao Distrito Policial de Arujá, onde foi feito o flagrante.