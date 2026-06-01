Homem morre após ser esfaqueado em Jundiapeba

Um homem morreu, na madrugada deste domingo (31), no bairro de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima, de 31 anos, teve ferimentos provocados por uma faca.

Ele foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jundiapeba, mas não resistiu. O caso foi registrado como homicídio e encaminhado ao 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.