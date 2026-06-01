Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 01 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem morre após ser esfaqueado em Jundiapeba

Ele foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jundiapeba, mas não resistiu

01 junho 2026 - 11h18Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como homicídio e encaminhado ao 4º Distrito Policial de Mogi das CruzesO caso foi registrado como homicídio e encaminhado ao 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem morreu, na madrugada deste domingo (31), no bairro de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima, de 31 anos, teve ferimentos provocados por uma faca.

Ele foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jundiapeba, mas não resistiu. O caso foi registrado como homicídio e encaminhado ao 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homicídios dolosos e estupros aumentam no estado de São Paulo
Polícia

Homicídios dolosos e estupros aumentam no estado de São Paulo

GCM apreende 1,4 tonelada de fios furtados e prende dois por receptação
Polícia

GCM apreende 1,4 tonelada de fios furtados e prende dois por receptação

Polícia Civil prende suspeita de matar um homem e enterrar corpo em Mogi
Polícia

Polícia Civil prende suspeita de matar um homem e enterrar corpo em Mogi

Casal cai de moto e fica ferido na Rodovia Presidente Dutra em Santa Isabel
Acidente

Casal cai de moto e fica ferido na Rodovia Presidente Dutra em Santa Isabel

Acidente entre carro e motocicleta deixa dois mortos e três feridos em Mogi
Acidente

Acidente entre carro e motocicleta deixa dois mortos e três feridos em Mogi

Homem morre atropelado ao tentar travessia no Rodoanel Governador Mário Covas
Acidente

Homem morre atropelado ao tentar travessia no Rodoanel Governador Mário Covas