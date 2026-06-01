Casal cai de moto e fica ferido na Rodovia Presidente Dutra em Santa Isabel

Um casal caiu de uma motocicleta, nesta segunda-feira (1), entre quilômetro 186 e o 187 da Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel. Segundo a Polícia Rodoviária, o homem e a mulher ficaram na pista até a chegada do socorro.

O Centro de Controle Operacional da RioSP, concessionária responsável pela via, foi acionado às 9h02 para o atendimento. Houve interdição das faixas um e dois, com registro de aproximadamente 5 quilômetros de congestionamento.