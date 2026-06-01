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Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
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Acidente

Casal cai de moto e fica ferido na Rodovia Presidente Dutra em Santa Isabel

Houve registro de aproximadamente 5 quilômetros de congestionamento

01 junho 2026 - 11h33Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Casal cai de moto e fica ferido na Rodovia Presidente Dutra em Santa IsabelCasal cai de moto e fica ferido na Rodovia Presidente Dutra em Santa Isabel - (Foto: Reprodução / Danila Vasconcelos)

Um casal caiu de uma motocicleta, nesta segunda-feira (1), entre quilômetro 186 e o 187 da Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel. Segundo a Polícia Rodoviária, o homem e a mulher ficaram na pista até a chegada do socorro.

O Centro de Controle Operacional da RioSP, concessionária responsável pela via, foi acionado às 9h02 para o atendimento. Houve interdição das faixas um e dois, com registro de aproximadamente 5 quilômetros de congestionamento.