Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homicídios dolosos e estupros aumentam no estado de São Paulo

Casos de agressão física também cresceram

01 junho 2026 - 17h17Por Agência Brasil
O estado de São Paulo registrou 202 casos de homicídio doloso em abril deste ano, cinco ocorrências a mais do que no mesmo mês do ano passadoO estado de São Paulo registrou 202 casos de homicídio doloso em abril deste ano, cinco ocorrências a mais do que no mesmo mês do ano passado - (Foto: Governo do Estado de SP)

O estado de São Paulo registrou 202 casos de homicídio doloso em abril deste ano, cinco ocorrências a mais do que no mesmo mês do ano passado. O número de vítimas do crime passou de 204 para 210, na mesma base de comparação. Os dados foram divulgados no portal da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

Os estupros também aumentaram no estado, chegando a 1.328 registros em abril. O número revela aumento de 13% em relação a abril do ano passado, quando houve 1.174 vítimas desse tipo de crime.

No mês, 20 mulheres foram mortas em casos de feminicídio, ante 21 vítimas em abril do ano passado. Apesar da estabilidade nos dados de feminicídio, as tentativas de homicídio contra mulheres aumentaram de 97 para 120, também na comparação mensal, o que representa alta de 23,7%.

Também cresceram os casos de agressão física no estado. Os registros de lesão corporal dolosa contra mulheres aumentaram 24%, chegando a 6.508 casos em abril. São 1.268 casos a mais do que em abril do ano passado.

Os registros de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto da violência doméstica, somaram 2.345 ocorrências em abril deste ano. O número revela uma alta de 23,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 1.899 registros.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM apreende 1,4 tonelada de fios furtados e prende dois por receptação
Polícia

GCM apreende 1,4 tonelada de fios furtados e prende dois por receptação

Polícia Civil prende suspeita de matar um homem e enterrar corpo em Mogi
Polícia

Polícia Civil prende suspeita de matar um homem e enterrar corpo em Mogi

Casal cai de moto e fica ferido na Rodovia Presidente Dutra em Santa Isabel
Acidente

Casal cai de moto e fica ferido na Rodovia Presidente Dutra em Santa Isabel

Homem morre após ser esfaqueado em Jundiapeba
Polícia

Homem morre após ser esfaqueado em Jundiapeba

Acidente entre carro e motocicleta deixa dois mortos e três feridos em Mogi
Acidente

Acidente entre carro e motocicleta deixa dois mortos e três feridos em Mogi

Homem morre atropelado ao tentar travessia no Rodoanel Governador Mário Covas
Acidente

Homem morre atropelado ao tentar travessia no Rodoanel Governador Mário Covas