GCM apreende 1,4 tonelada de fios furtados e prende dois por receptação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizou uma importante ação de combate ao comércio ilegal de cobre na última sexta-feira (29/05), que resultou na apreensão de 1,4 tonelada de fios furtados e na prisão de dois suspeitos de envolvimento com a receptação do material. O atendimento ocorreu no bairro Jardim Saúde.

A ocorrência teve início por volta das 20h40, após a corporação receber denúncia de que uma residência era utilizada para guardar materiais furtados. A equipe se deslocou até a rua Darcílio Monteiro e flagrou um veículo de uma empresa de TV a cabo descarregando fios em frente à propriedade. Ao perceber a aproximação dos agentes, os dois suspeitos de receber o material tentaram fugir, mas foram alcançados logo depois pelos agentes.

Durante a abordagem, os guardas localizaram grande quantidade de materiais armazenados no interior do imóvel, sendo aproximadamente uma tonelada de cabos e cerca de 400 quilos de cobre. Segundo apuração da corporação, o proprietário do local utilizava o espaço para compra e armazenamento dos fios, obtendo lucro estimado em R$ 10 mil por semana com a atividade. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a atividade já vinha sendo monitorada pela GCM. “Estávamos realizando patrulhamento na região após o recebimento de denúncias em relação ao furto de fios. Com o auxílio da população, conseguimos localizar o ponto de armazenamento dos materiais furtados e impedir a continuidade desse crime”, destacou

Mais atuação

A ocorrência integra uma série de ações realizadas pela GCM nos últimos dias, reforçando o trabalho ostensivo e preventivo desenvolvido para reduzir os índices criminais e ampliar a sensação de segurança da população.

Entre o domingo da semana passada (24/05) e a última quinta-feira (28/05), a corporação registrou ocorrências relacionadas à recuperação de veículo furtado, apreensão de entorpecentes, atendimento de violência doméstica e prisão por importunação sexual.

No caso mais recente, na quinta-feira (28/05), equipes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) recuperaram um veículo furtado na estrada Odílio Cardoso, no Jardim dos Eucaliptos. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes constataram que o automóvel estava completamente incendiado. Após consulta da placa, foi confirmado que o veículo havia sido furtado no dia anterior (27/05).

Por sua vez, na terça-feira (26/05), equipes da Romu apreenderam diversas porções de entorpecentes durante patrulhamento preventivo na Cidade Miguel Badra. As drogas estavam embaladas e prontas para comercialização.

Já na segunda-feira (25/05), durante patrulhamento pelo Jardim Maitê, a Força Patrulha localizou uma sacola escondida em um terreno baldio na estrada do Areião contendo porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro.

No domingo (24/05), pela manhã, a Patrulha Maria da Penha atendeu uma ocorrência de violência doméstica em um condomínio residencial localizado na rua Mitsuharu Matsushita. De acordo com relato da vítima, a ex-companheira teria invadido o local após danificar parte do muro e, em seguida, arrombar a porta do apartamento.

Ainda no mesmo dia, no período da tarde, outra equipe da corporação foi mobilizada após denúncias de moradores do Parque Residencial Samambaia sobre um homem suspeito de importunação sexual contra mulheres e uma criança nas proximidades do bairro.

Balbino ressaltou o empenho das equipes e reforçou o compromisso da administração municipal com a segurança pública. “A Guarda Civil Municipal tem atuado de forma estratégica e permanente em todas as regiões da cidade, com ações preventivas e respostas rápidas às ocorrências. O trabalho das nossas equipes reforça o compromisso da administração municipal com a ordem pública e com a proteção da população suzanense”, afirmou.