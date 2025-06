Júri popular de PM suspeito de matar jovem em Poá é realizado

O júri popular do policial militar acusado de matar uma jovem a tiros em Poá, aconteceu nesta segunda-feira (09), no Fórum de Poá.

O Conselho de Sentença, conforme o código de Processo Penal, é composto por sete jurados. Além disso, nove testemunhas e o réu serão interrogados.

Caso

O caso aconteceu em junho de 2018. A jovem, de 20 anos, estava com seu namorado visitando uma casa para morar no Jardim Madre Ângela, em Poá. Ao sair do local foram baleados pelo policial que estava dentro de sua casa. O namorado sobreviveu.