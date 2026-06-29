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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Polícia

Justiça decreta prisão de dois suspeitos de participação em atentado contra tenente da PM de SP

Os investigados foram localizados pela Polícia Militar neste domingo (28), em Guaianases, na capital, e encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde são ouvidos pela Polícia Civil

29 junho 2026 - 08h40Por Agência SP
O crime ocorreu no sábado (27), em São Caetano do Sul, na região metropolitana da capital paulistaO crime ocorreu no sábado (27), em São Caetano do Sul, na região metropolitana da capital paulista - (Foto: Agência SP)

Dois homens, de 40 e 52 anos, suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio do tenente Ronickson Pimentel dos Santos, do 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar, tiveram a prisão temporária decretada pela Vara do Plantão da Comarca de Santo André neste domingo (28).

O crime ocorreu no sábado (27), em São Caetano do Sul, na região metropolitana da capital paulista. Os investigados foram localizados pela Polícia Militar neste domingo (28), em Guaianases, na capital, e encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde são ouvidos pela Polícia Civil. Um terceiro homem, de 24 anos, esteve no DHPP acompanhando o pai detido, mas não foi preso.

As investigações apontam indícios de que os suspeitos tenham ligação com os homens que perseguiram e atiraram contra o policial militar. Segundo a apuração, eles teriam prestado apoio à ação criminosa, atuando de forma coordenada com os executores por meio de veículos que acompanharam a motocicleta utilizada no atentado antes e após os disparos. Dois veículos que estavam sob a posse deles foram apreendidos e passam por perícia do Instituto de Criminalística.

As investigações prosseguem para esclarecer a participação de todos os envolvidos e identificar os autores dos disparos.

O tenente Pimentel, internado no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, foi submetido a uma cirurgia neurológica de emergência no sábado (27). Após a cirurgia, o oficial foi encaminhado para exames de imagem e, segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde receberá monitoramento neurológico contínuo. O estado de saúde é considerado gravíssimo, mas estável.

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