Justiça decreta prisão de dois suspeitos de participação em atentado contra tenente da PM de SP

Dois homens, de 40 e 52 anos, suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio do tenente Ronickson Pimentel dos Santos, do 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar, tiveram a prisão temporária decretada pela Vara do Plantão da Comarca de Santo André neste domingo (28).

O crime ocorreu no sábado (27), em São Caetano do Sul, na região metropolitana da capital paulista. Os investigados foram localizados pela Polícia Militar neste domingo (28), em Guaianases, na capital, e encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde são ouvidos pela Polícia Civil. Um terceiro homem, de 24 anos, esteve no DHPP acompanhando o pai detido, mas não foi preso.

As investigações apontam indícios de que os suspeitos tenham ligação com os homens que perseguiram e atiraram contra o policial militar. Segundo a apuração, eles teriam prestado apoio à ação criminosa, atuando de forma coordenada com os executores por meio de veículos que acompanharam a motocicleta utilizada no atentado antes e após os disparos. Dois veículos que estavam sob a posse deles foram apreendidos e passam por perícia do Instituto de Criminalística.

As investigações prosseguem para esclarecer a participação de todos os envolvidos e identificar os autores dos disparos.

O tenente Pimentel, internado no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, foi submetido a uma cirurgia neurológica de emergência no sábado (27). Após a cirurgia, o oficial foi encaminhado para exames de imagem e, segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde receberá monitoramento neurológico contínuo. O estado de saúde é considerado gravíssimo, mas estável.