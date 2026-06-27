GCM de Itaquá desarticula casa-bomba e apreende 2,8 mil porções de drogas no Jardim Odete

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba desarticulou, nesta sexta-feira (26), uma casa bomba utilizada para o armazenamento e distribuição de drogas no Jardim Odete. A ação, realizada após denúncia da população, resultou na apreensão de 2.869 porções de entorpecentes.

No imóvel foram apreendidas 1.015 porções de cocaína, 1.006 porções de drogas sintéticas do tipo K e 848 porções de crack, retirando de circulação um grande volume de drogas que abasteceria o tráfico na região.

Durante a mesma operação, a GCM também prendeu dois indivíduos por furto de fios subterrâneos de uma concessionária pública, reforçando a atuação da corporação no combate aos crimes patrimoniais e ao tráfico de drogas.

"O trabalho integrado das nossas equipes e o apoio da população, por meio das denúncias, têm sido fundamentais para desarticular pontos de armazenamento de drogas e enfraquecer as organizações criminosas. A GCM segue atuando de forma estratégica para garantir mais segurança à população", destacou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

A ocorrência integra uma sequência de ações realizadas pela GCM nas últimas 48 horas. Nesse período, a corporação apreendeu quase 13 mil porções de entorpecentes, prendeu duas pessoas por tráfico, apreendeu uma arma de fogo, efetuou uma prisão por roubo, além de recuperar duas motocicletas e um veículo de aplicativo que haviam sido roubados.

"O investimento permanente na nossa Guarda Civil Municipal tem refletido na redução da criminalidade e no fortalecimento da sensação de segurança. Vamos continuar ampliando as ações de inteligência e presença operacional para combater o tráfico e proteger os moradores", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.