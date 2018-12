Membro de quadrilha presa no Maranhão foi PM no Alto Tietê

Um dos dez bandidos presos após o mega assalto ao Banco do Brasil, em Bacabal, a 240 km de distância da capital São Luís (MA), foi policial militar do Alto Tietê, inclusive chegou a ser preso durante um assalto ao extinto Unibanco, em 1996, no Centro de Suzano. À época, o então soldado integrava o efetivo do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) de Mogi das Cruzes.

O assalto ao Unibanco, localizado na Rua Benjamin Constant, aconteceu no dia 2 de maio de 1996. O ex-PM e outros comparsas roubaram cerca de R$ 23,3 mil. Na época, o grupo fugiu, mas depois foi preso.

À época, ao menos, quatro testemunhas reconheceram-no. Uma delas teve o carro roubado um dia antes, ou seja, no dia 1º de maio de 96, e outra o viu aguardando os comparsas.

O DS teve acesso à síntese da decisão de expulsá-lo da corporação. Em um trecho do texto, o ex-policial teria alegado ter ficado com a esposa na hora do crime, mas, a companheira dele falou que estava em outro local com o filho, inclusive só o viu durante a noite.

A reportagem apurou que ex-policial atuou no município de Poá. É bom lembrar que o 32º BPM/M, que atualmente atende Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, foi criado no dia 1º de janeiro de 2000.

PRISÕES

O ex-PM foi preso, depois cerco da PM maranhense. Houve intenso confronto e três bandidos morreram. Na ocasião, armas de grosso calibre foram apreendidas, como fuzis e uma metralhadora .50. Além disso, a polícia recuperou R$ 45 milhões em dinheiro. Informações da PM da região apontam que o bando roubou cerca de R$ 100 milhões, em Bacabal.