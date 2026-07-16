Mulher é atropelada por ônibus rodoviário

Uma mulher, de 66 anos, foi atropelada por um ônibus rodoviário por volta das 17h20 desta quarta-feira (15), no Jardim Marica, em Mogi das Cruzes. Segundo a Prefeitura, agentes municipais de trânsito foram acionados para atender a ocorrência.

A vítima também foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Ugrência (Samu) e levada ao Pronto Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo.

De acordo com a gestão municipal, a via foi liberada para o trânsito por volta das 19h20.