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Jornal Diário de Suzano - 16/07/2026
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Acidente

Mulher é atropelada por ônibus rodoviário

Ela foi socorrida e levada ao Pronto Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo

16 julho 2026 - 10h11Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ela foi socorrida e levada ao Pronto Socorro do Hospital Luzia de Pinho MeloEla foi socorrida e levada ao Pronto Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo - (Foto: Reprodução/Internet)

Uma mulher, de 66 anos, foi atropelada por um ônibus rodoviário por volta das 17h20 desta quarta-feira (15), no Jardim Marica, em Mogi das Cruzes. Segundo a Prefeitura, agentes municipais de trânsito foram acionados para atender a ocorrência.

A vítima também foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Ugrência (Samu) e levada ao Pronto Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo.

De acordo com a gestão municipal, a via foi liberada para o trânsito por volta das 19h20.

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