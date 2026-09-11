Smart Mogi identifica e GCM prende procurado por tráfico de drogas no Socorro

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na última terça-feira (08/09), um homem procurado por tráfico de entorpecentes no interior de um hipermercado no bairro do Socorro. O acusado havia sido identificado pelos equipamentos de monitoramento com reconhecimento facial do programa Smart Mogi instalados na região.

O detido foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Ele foi encaminhado para o sistema prisional para cumprimento da pena.

As câmeras com reconhecimento facial identificaram o procurado no Largo do Socorro e emitiram o alerta para o Centro de Operações Integradas (COI), que passou a monitorar a movimentação dele e encaminhou a viatura da Guarda Civil Municipal mais próxima para fazer a abordagem.

Durante o acompanhamento, foi identificado que o homem entrou em um hipermercado que fica nas proximidades. Os guardas civis municipais foram até o local e localizaram o procurado se alimentando em um quiosque, com a esposa. Foi então realizada a abordagem e confirmada a identidade do suspeito.

Aos guardas civis, ele alegou que estaria em prisão domiciliar e que desconhecia o novo mandado. Após nova confirmação sobre a ordem de prisão pendente, ele foi conduzido para Central de Flagrantes.

Criado no ano passado, o programa Smart Mogi conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento. O programa já permitiu a captura de quase 200 procurados por crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, estelionato e sequestro, além de auxiliar no atendimento de ocorrências, prisões em flagrante e investigações criminais.

Em casos de urgência e emergência, a população também pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.