Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 11 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Smart Mogi identifica e GCM prende procurado por tráfico de drogas no Socorro

Procurado alegou que estaria em prisão domiciliar e que desconhecia o novo mandado

11 setembro 2026 - 14h56Por De Mogi
Acusado foi identificado pelos equipamentos de monitoramento com reconhecimento facial do programa Smart MogiAcusado foi identificado pelos equipamentos de monitoramento com reconhecimento facial do programa Smart Mogi - (Foto: Divulgação/PMMC)

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na última terça-feira (08/09), um homem procurado por tráfico de entorpecentes no interior de um hipermercado no bairro do Socorro. O acusado havia sido identificado pelos equipamentos de monitoramento com reconhecimento facial do programa Smart Mogi instalados na região.

O detido foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Ele foi encaminhado para o sistema prisional para cumprimento da pena.

As câmeras com reconhecimento facial identificaram o procurado no Largo do Socorro e emitiram o alerta para o Centro de Operações Integradas (COI), que passou a monitorar a movimentação dele e encaminhou a viatura da Guarda Civil Municipal mais próxima para fazer a abordagem.

Durante o acompanhamento, foi identificado que o homem entrou em um hipermercado que fica nas proximidades. Os guardas civis municipais foram até o local e localizaram o procurado se alimentando em um quiosque, com a esposa. Foi então realizada a abordagem e confirmada a identidade do suspeito.

Aos guardas civis, ele alegou que estaria em prisão domiciliar e que desconhecia o novo mandado. Após nova confirmação sobre a ordem de prisão pendente, ele foi conduzido para Central de Flagrantes.

Criado no ano passado, o programa Smart Mogi conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento.  O programa já permitiu a captura de quase 200 procurados por crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, estelionato e sequestro, além de auxiliar no atendimento de ocorrências, prisões em flagrante e investigações criminais.    

Em casos de urgência e emergência, a população também pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM de Ferraz prende homem por tráfico de drogas durante atendimento de perturbação do sossego
Polícia

GCM de Ferraz prende homem por tráfico de drogas durante atendimento de perturbação do sossego

Romu detém dois suspeitos e apreende 849 porções de drogas no Jardim Revista
Polícia

Romu detém dois suspeitos e apreende 849 porções de drogas no Jardim Revista

Homem é preso em Mogi após roubar mercado e comprar 5 kg de drogas
Polícia

Homem é preso em Mogi após roubar mercado e comprar 5 kg de drogas

GCM realiza Operação e prende suspeito por tráfico na Vila Zita
Polícia

GCM realiza Operação e prende suspeito por tráfico na Vila Zita

Motorista é preso suspeito de dirigir bêbado e bater contra ônibus estacionado em Biritiba-Mirim
Acidente

Motorista é preso suspeito de dirigir bêbado e bater contra ônibus estacionado em Biritiba-Mirim

Carreta tomba e causa interdição no Rodoanel Mário Covas em Itaquá
Polícia

Carreta tomba e causa interdição no Rodoanel Mário Covas em Itaquá