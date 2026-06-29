Mulher presa por tráfico escondia pedra de crack nas partes íntimas em Biritiba-Mirim

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas, na manhã deste sábado (27), no bairro Santo Antônio, em Biritiba Mirim. Foram encontradas 99 pedras de crack, 37 porções de cocaína e 20 eppendorfs contendo K2, além de outros materiais relacionados ao tráfico dentro da casa onde a suspeita estava, e mais R$ 50 e uma pedra de crack escondidos nas partes íntimas da mulher.

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento em uma área conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes quando encontraram uma bicicleta abandonada em frente a uma residência. Durante a averiguação, os policiais visualizaram três pessoas no imóvel. Ao perceberem a presença da equipe, elas fugiram pelos fundos da casa, mas uma mulher foi abordada antes de conseguir escapar.

Foram encontradas drogas dentro do imóvel que, segundo a suspeita, estavam sendo contabilizadas após o término das vendas no período noturno. Ela declarou ainda que era obrigada a ajudar o esposo na comercialização.

A mulher foi conduzida à delegacia, onde uma agente realizou busca pessoal e encontrou R$ 50 e uma pedra de crack que estavam escondidos nas partes íntimas. A suspeita permaneceu presa à disposição da Justiça.