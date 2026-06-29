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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Polícia

Mulher presa por tráfico escondia pedra de crack nas partes íntimas em Biritiba-Mirim

Foram encontradas 99 pedras de crack, 37 porções de cocaína e 20 eppendorfs contendo K2 no imóvel onde a suspeita estava

29 junho 2026 - 10h51Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ao todo, foram encontradas 100 pedras de crack, 37 porções de cocaína e 20 eppendorfs contendo K2 Ao todo, foram encontradas 100 pedras de crack, 37 porções de cocaína e 20 eppendorfs contendo K2 - (Foto: Divulgação)

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas, na manhã deste sábado (27), no bairro Santo Antônio, em Biritiba Mirim. Foram encontradas 99 pedras de crack, 37 porções de cocaína e 20 eppendorfs contendo K2, além de outros materiais relacionados ao tráfico dentro da casa onde a suspeita estava, e mais R$ 50 e uma pedra de crack escondidos nas partes íntimas da mulher.

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento em uma área conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes quando encontraram uma bicicleta abandonada em frente a uma residência. Durante a averiguação, os policiais visualizaram três pessoas no imóvel. Ao perceberem a presença da equipe, elas fugiram pelos fundos da casa, mas uma mulher foi abordada antes de conseguir escapar.

Foram encontradas drogas dentro do imóvel que, segundo a suspeita, estavam sendo contabilizadas após o término das vendas no período noturno. Ela declarou ainda que era obrigada a ajudar o esposo na comercialização.

A mulher foi conduzida à delegacia, onde uma agente realizou busca pessoal e encontrou R$ 50 e  uma pedra de crack que estavam escondidos nas partes íntimas. A suspeita permaneceu presa à disposição da Justiça.

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