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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Polícia

Homem é preso por tráfico de drogas em Guararema

Ao todo foram encontrados 158 papelotes de maconha, 55 papelotes de cocaína e 51 porções de crack

29 junho 2026 - 11h45Por da Reportagem Local
Ao todo foram encontrados 158 papelotes de maconha, 55 papelotes de cocaína, 51 porções de crack, R$ 315 em espécie, um simulacro de arma de fogo e cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.Ao todo foram encontrados 158 papelotes de maconha, 55 papelotes de cocaína, 51 porções de crack, R$ 315 em espécie, um simulacro de arma de fogo e cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na noite deste sábado (27), na Avenida América, em Guararema. Ao todo foram encontrados 158 papelotes de maconha, 55 papelotes de cocaína, 51 porções de crack, R$ 315 em espécie, um simulacro de arma de fogo e cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Segundo a polícia, os agentes estavam em patrulhamento ostensivo quando avistaram dois homens em atitude suspeita nas proximidades de um bar. Ao notar a aproximação da viatura, um deles atravessou a avenida e entrou rapidamente em um estabelecimento comercial, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, o suspeito confessou que estava com drogas destinadas à comercialização. Com ele, os policiais localizaram os entorpecentes e os objetos relacionados ao tráfico.

O segundo homem, que permaneceu em frente ao bar, também foi abordado. Com ele foram encontrados dois papelotes de cocaína, uma porção de maconha e R$ 250. Ele afirmou ser usuário de drogas e disse que havia adquirido os entorpecentes com o suspeito.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Guararema. Após análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de tráfico de drogas, que permaneceu preso à disposição da Justiça. Já em relação ao segundo abordado, foi instaurado um inquérito policial para apuração dos fatos.

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