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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Polícia

Operação da Polícia Civil e GCM localiza galpões com dezenas de motocicletas e peças irregulares

Ação realizada em cinco endereços apreendeu veículos e autopeças com sinais identificadores suprimidos

20 junho 2026 - 16h54Por da Reportagem Local
Operação da Polícia Civil e GCM localiza galpões com dezenas de motocicletas e peças irregularesOperação da Polícia Civil e GCM localiza galpões com dezenas de motocicletas e peças irregulares - (Foto: Divulgação)

Uma operação da Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, apurou uma denúncia sobre a comercialização de motocicletas e autopeças de origem ilícita no município nesta semana. As diligências foram realizadas em cinco endereços. 

Em um galpão no Jardim Itaquá, as equipes encontraram grande quantidade de motocicletas e peças automotivas com sinais identificadores suprimidos, como a numeração de chassi. 

“Nossa gestão investe na integração das forças de segurança para combater a criminalidade e proteger a população. Essa operação demonstra a importância do trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a GCM no enfrentamento de práticas ilegais que alimentam outros crimes e prejudicam os cidadãos”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

A investigação foi comandada pelo 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba e o responsável pelos locais afirmou que adquiria motocicletas em leilões para desmontagem e comercialização das peças. No entanto, não apresentou documentação que comprovasse a origem dos veículos e componentes armazenados.

Em outro imóvel, em frente ao galpão, mais motocicletas e peças utilizadas como extensão do depósito principal foram localizadas. Na sequência, em uma chácara no Jardim Maragogipe, motocicletas e autopeças foram encontradas escondidas em meio à vegetação, igualmente sem comprovação de procedência.

A GCM realizou o recolhimento administrativo das peças de sucata e autuou o responsável em 200 UFESPs pelo armazenamento inadequado. Diante dos elementos reunidos, o responsável pelos imóveis foi preso em flagrante por manter em depósito veículos automotores com sinais identificadores suprimidos, crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o suspeito mantinha um esquema clandestino de desmontagem e comercialização de peças de motocicletas sem autorização dos órgãos competentes e sem emissão da documentação fiscal exigida. Após os procedimentos legais, incluindo a perícia realizada pela Polícia Científica nos locais, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Uma equipe da GCM também recuperou uma motocicleta roubada no Pequeno Coração. O veículo foi devolvido ao proprietário e o caso será investigado pelo 1º DP para identificar e responsabilizar os autores do crime.

“Os casos de roubo e furto de motocicletas recebem atenção especial por meio de ações integradas entre a GCM e a Polícia Civil para ampliar a recuperação de veículos, prender autores e combater a criminalidade no município”, finalizou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

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