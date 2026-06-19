Guarda Civil Municipal prende acusado de furto de equipamentos de motocicletas

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, nesta sexta-feira (19/06), um homem acusado de furto de equipamentos de motocicletas. A detenção foi possível graças ao sistema de monitoramento do programa Smart Mogi, que identificou o homem, que já era suspeito de outros crimes do tipo, circulando na avenida Lourenço de Souza Franco, em Jundiapeba.

O homem foi abordado e, com ele, foram encontrados quatro módulos de motocicleta e uma bateria, além de um cartão bancário e duas chaves e uma caixa com várias pontas de diferentes bocas de chaves.

Na Central de Flagrantes da Polícia Civil, uma vítima de furto reconheceu o acusado e disse que havia visto o homem mexendo em uma motocicleta e, quando se aproximou, o suspeito se retirou. No entanto, ao tentar ligar seu veículo, percebeu que ele estava sem o módulo.

Com base nas informações prestadas, a prisão do acusado foi ratificada e ele permaneceu à disposição da Justiça.

O programa Smart Mogi faz parte dos investimentos da Prefeitura de Mogi das Cruzes para a melhoria do sistema de segurança na cidade. O programa conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento.

Lançada em setembro do ano passado, a iniciativa já permitiu a captura de mais de 140 procurados por crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, estelionato e sequestro.

A população pode denunciar a prática de pichações ou entrar em contato com a Guarda Civil Municipal para casos de emergência pelo telefone 153, que atende 24 horas por dia.