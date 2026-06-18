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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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Polícia

Homem é preso por violência doméstica, cárcere privado e estupro em Mogi

Vítima conseguiu escapar após o suspeito adormecer e acionou a polícia

18 junho 2026 - 12h32Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O suspeito foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Central de Polícia JudiciáriaO suspeito foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Central de Polícia Judiciária - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (17) suspeito de violência doméstica, ameaça, cárcere privado e estupro contra a companheira na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que o companheiro, após consumir drogas e bebidas alcoólicas, passou a agredi-la com socos na face e no tórax, além de mordê-la no antebraço. Ela ainda contou que o agressor também fez ameaças de morte e manteu mulher em cárcere privado dentro de um quarto.

A vítima afirmou ainda ter sido obrigada a manter relações sexuais contra sua vontade. Ela conseguiu escapar após o suspeito adormecer e acionou a polícia.

A mulher foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio, onde exames constataram lesões na face, crânio, tórax e membros, além de uma mordida no antebraço esquerdo. Conforme o prontuário médico, ela também sofreu fraturas em arcos costais do lado direito.

O suspeito foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Central de Polícia Judiciária. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor.

Após a análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e estupro. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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