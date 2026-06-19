Homem é preso tentando furtar 8 peças de carne que valem mais de R$ 1 mil em Mogi

Um homem foi preso, na noite desta quinta-feira (18), após tentar furtar mais de R$ 1 mil em peças de carne em um supermercado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, o suspeito ainda estava com oito picanhas dentro de uma bolsa quando foi abordado pelos agentes.

Os funcionários do estabelecimento começaram a acompanhar o comportamento do homem após terem sido alertados por uma cliente sobre o furto. Ele foi abordado ainda no estacionamento, após ultrapassar a linha dos caixas sem efetuar o pagamento das mercadorias.

Ao todo, as peças de carne têm o valor de R$ 1.088,24 juntas. Ainda segundo a polícia, o suspeito admitiu ter furtado as mercadorias. Diante dos fatos, todas as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde foi ratificada prisão em flagrante do homem, que ficou à disposição da Justiça.