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Jornal Diário de Suzano - 19/06/2026
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Polícia

Homem é preso tentando furtar 8 peças de carne que valem mais de R$ 1 mil em Mogi

Segundo a polícia, o suspeito ainda estava com oito picanhas dentro de uma bolsa quando foi abordado pelos agentes

19 junho 2026 - 08h49Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Segundo a polícia, o suspeito ainda estava com oito picanhas dentro de uma bolsa quando foi abordado pelos agentesSegundo a polícia, o suspeito ainda estava com oito picanhas dentro de uma bolsa quando foi abordado pelos agentes - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, na noite desta quinta-feira (18), após tentar furtar mais de R$ 1 mil em peças de carne em um supermercado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, o suspeito ainda estava com oito picanhas dentro de uma bolsa quando foi abordado pelos agentes.

Os funcionários do estabelecimento começaram a acompanhar o comportamento do homem após terem sido alertados por uma cliente sobre o furto.  Ele foi abordado ainda no estacionamento, após ultrapassar a linha dos caixas sem efetuar o pagamento das mercadorias.

Ao todo, as peças de carne têm o valor de R$ 1.088,24 juntas. Ainda segundo a polícia, o suspeito admitiu ter furtado as mercadorias. Diante dos fatos, todas as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde foi ratificada prisão em flagrante do homem, que ficou à disposição da Justiça.

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