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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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Polícia

GCM apreende mais de 800 porções de entorpecentes em operação conjunta no Jardim Margarida

Apreensão aconteceu durante operação conjunta realizada pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes, Polícia Militar e Polícia Civil na região conhecida como "Bairros da Divisa"

18 junho 2026 - 16h15Por De Mogi
Entorpecentes foram apreendidos Entorpecentes foram apreendidos - (Foto: Divulgação/PMMC)

Uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes com a Polícia Militar e a Polícia Civil, nesta quarta-feira (17/06), resultou na apreensão de 812 porções de entorpecentes no Jardim Margarida. A ação teve a participação do Canil da GCM e o material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Durante a operação foram apreendidas 263 porções de maconha, 341 porções de crack e 208 porções de cocaína, que estavam em uma sacola deixada por um homem que fugiu ao avistar a viatura da Guarda Civil Municipal. O flagrante ocorreu na rua Sofia e os entorpecentes foram encontrados durante varredura realizada com a participação do cão Raio, do Canil da GCM.

As ações integradas entre a Guarda Civil Municipal e as Polícias Militar e Civil foi intensificado desde o início do ano passado, para melhoria da segurança em Mogi das Cruzes. O trabalho conta com operações como a realizada nesta quarta-feira na região conhecida como “Bairros da Divisa”.

Captura de procurado

Já na manhã desta quinta-feira (18/06), a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu um homem que era procurado pela Justiça pelo crime de furto. A detenção ocorreu na rua Manoel Fernandes, no distrito de Jundiapeba.

A equipe da GCM fazia patrulhamento pela via quando verificou o comportamento suspeito do homem. Ao ser abordado, ele admitiu que era procurado, o que foi confirmado após consulta ao Centro de Operações Integradas (COI).

Com isso, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil para adoção das providências legais e encaminhamento para o sistema prisional.

Localização de veículo

Na noite desta quarta-feira (17/06), a Guarda Civil Municipal também localizou uma motocicleta que havia sido roubada no Conjunto Santo Ângelo. Com isso, o patrulhamento na região foi intensificado e o veículo foi identificado na rua Archinides Carlos Munford, no Parque Olímpico.

Após a confirmação de que se tratava da motocicleta roubada, o proprietário chegou ao local e informou que havia seguido informações do aparelho de rastreamento. Com isso, o veículo foi entregue ao dono, que também foi orientado sobre os procedimentos legais a serem adotados.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.  

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