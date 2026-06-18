GCM apreende mais de 800 porções de entorpecentes em operação conjunta no Jardim Margarida

Uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes com a Polícia Militar e a Polícia Civil, nesta quarta-feira (17/06), resultou na apreensão de 812 porções de entorpecentes no Jardim Margarida. A ação teve a participação do Canil da GCM e o material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Durante a operação foram apreendidas 263 porções de maconha, 341 porções de crack e 208 porções de cocaína, que estavam em uma sacola deixada por um homem que fugiu ao avistar a viatura da Guarda Civil Municipal. O flagrante ocorreu na rua Sofia e os entorpecentes foram encontrados durante varredura realizada com a participação do cão Raio, do Canil da GCM.

As ações integradas entre a Guarda Civil Municipal e as Polícias Militar e Civil foi intensificado desde o início do ano passado, para melhoria da segurança em Mogi das Cruzes. O trabalho conta com operações como a realizada nesta quarta-feira na região conhecida como “Bairros da Divisa”.

Captura de procurado

Já na manhã desta quinta-feira (18/06), a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu um homem que era procurado pela Justiça pelo crime de furto. A detenção ocorreu na rua Manoel Fernandes, no distrito de Jundiapeba.

A equipe da GCM fazia patrulhamento pela via quando verificou o comportamento suspeito do homem. Ao ser abordado, ele admitiu que era procurado, o que foi confirmado após consulta ao Centro de Operações Integradas (COI).

Com isso, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil para adoção das providências legais e encaminhamento para o sistema prisional.

Localização de veículo

Na noite desta quarta-feira (17/06), a Guarda Civil Municipal também localizou uma motocicleta que havia sido roubada no Conjunto Santo Ângelo. Com isso, o patrulhamento na região foi intensificado e o veículo foi identificado na rua Archinides Carlos Munford, no Parque Olímpico.

Após a confirmação de que se tratava da motocicleta roubada, o proprietário chegou ao local e informou que havia seguido informações do aparelho de rastreamento. Com isso, o veículo foi entregue ao dono, que também foi orientado sobre os procedimentos legais a serem adotados.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.