GCM de Suzano apreende 1,8 quilo de drogas durante a semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu 1,8 quilo de drogas ao longo desta semana em duas ocorrências distintas. As ações resultaram na retirada de porções de maconha, cocaína, crack e substância sintética de circulação. Além disso, a corporação também registrou a captura de dois procurados da Justiça por meio do sistema integrado de monitoramento “Smart Suzano”, atendimento a uma ocorrência de agressão e a prisão de dois suspeitos por roubo de mercadorias.

A primeira apreensão de entorpecentes ocorreu na última segunda-feira (15/06), por volta das 12h35, na rua Beira Rio, na Cidade Miguel Badra. Durante patrulhamento preventivo, equipes da GCM localizaram uma sacola preta pendurada em um portão. Na inspeção, os agentes encontraram R$ 566 em espécie e 1,4 quilo de drogas, sendo 568 gramas de maconha, 315 de cocaína, 395 de crack e 164 de substância sintética.

A segunda ocorrência foi registrada na quarta-feira (17/06), na rua das Pérolas, no Jardim Monte Cristo. Durante patrulhamento pelo bairro, um homem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Ele foi abordado pelos agentes, que localizaram uma sacola com 394 gramas de entorpecentes, sendo 173 de cocaína, 199 de maconha e 21,5 de crack, além de R$ 177,50 em espécie.

Smart Suzano

Nesta semana, mais dois homens foram capturados com apoio do sistema integrado de monitoramento “Smart Suzano”, elevando para 67 o número de prisões realizadas com auxílio da tecnologia desde sua implantação, há oito meses.

A primeira captura ocorreu na quarta-feira, por volta das 12h20, na rua General Francisco Glicério, no centro. Após alerta emitido pelo sistema, viaturas da GCM foram direcionadas ao local indicado e localizaram o suspeito, que era procurado pelo crime de ameaça. Ele foi encaminhado à Delegacia Central de Suzano.

A segunda captura foi realizada pela Polícia Militar (PM) na quinta-feira (18/06), dentro de um trem na Estação Suzano. O sistema de monitoramento identificou o homem e acionou as equipes policiais, que se deslocaram até o local e localizaram o procurado.

O “Smart Suzano” utiliza câmeras de alta definição equipadas com tecnologia de reconhecimento facial, capazes de cruzar as imagens captadas com informações disponíveis em bancos de dados oficiais. Quando uma possível correspondência é identificada, as equipes recebem o alerta e iniciam as buscas com base nas características repassadas.

Os equipamentos estão instalados em pontos estratégicos e locais de grande circulação do município. A operação é integrada à Central de Segurança Integrada (CSI), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que funciona 24 horas por dia e reúne representantes da GCM, das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros.

Outras ocorrências

A GCM de Suzano, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), também atendeu uma ocorrência de agressão no Jardim Margareth. Após denúncia por telefone, na terça-feira (16/06), por volta das 17 horas, as equipes foram até a rua Mauro Bonifácio de Souza, onde localizaram um casal. Segundo a ocorrência, a mulher havia ferido o companheiro com uma faca. A vítima foi encaminhada ao hospital e, posteriormente, os dois foram conduzidos ao Distrito Policial do Boa Vista para registro da ocorrência.

Na última segunda-feira, por volta das 6h20, em patrulhamento preventivo pela Vila Urupês, um munícipe informou à equipe que estaria ocorrendo um furto na rua Alma Caboclo. A equipe deslocou-se ao local, localizando um homem que confessou ter tentado invadir um imóvel com a intenção de furtar um botijão de gás. Ele foi conduzido à Delegacia Central, permanecendo à disposição da Justiça.

No último domingo (14/06), uma viatura da GCM socorreu uma mulher que estava sendo agredida pelo companheiro. Os agentes foram acionados e no local encontraram a vítima que confirmou as agressões do companheiro. Ela ainda entregou uma arma que pertencia ao homem. Ambos foram conduzidos à Delegacia Central.

Em outra ação, dois homens foram presos por roubo de mercadorias nesta quinta-feira (18/06), na rua Fábio José dos Santos, no Jardim Suzanópolis. Por volta das 21h15, uma viatura da GCM realizava patrulhamento pelo bairro quando foi acionada por um policial civil, que solicitou apoio em uma ocorrência. Ao chegar ao endereço indicado, os agentes localizaram os suspeitos, que foram detidos e encaminhados à autoridade policial.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que os resultados reforçam a importância do trabalho preventivo e integrado realizado pelas forças de segurança no município. “A GCM tem atuado de forma constante nas ruas, tanto no patrulhamento preventivo quanto no atendimento às ocorrências. Nesta semana, tivemos apreensão de drogas, prisões com apoio do ‘Smart Suzano’ e ações importantes em diferentes regiões da cidade. Esses resultados demonstram o comprometimento das nossas equipes e a importância da integração entre tecnologia, inteligência e presença ostensiva para proteger a população”, afirmou.