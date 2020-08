PM captura foragido da Justiça dentro de carro roubado no Parque Buenos Aires

A Polícia Militar (PM) capturou um foragido da Justíça em Suzano. O indivíduo foi capturado dentro de um carro de produto de roubo e com documentos falsos. O caso aconteceu no domingo (9).

Por volta das 12 horas, policiais realizavam patrulhamento pela Rua Nicácio da Silva Bastos, altura do 767, localizada no bairro Parque Buenos Aires, onde abordaram um veículo, cor vermelha, com placa de Diadema.

Durante revista no carro nada ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais consultaram a identidade do suspeito, que era procurado da Justíça por cometer diferentes crimes. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também apresentada pelo suspeito era falsa.

Além disso, após consulta da numeração do motor do veículo, a polícia verificou que o carro era produto de roubo.

Tanto a CNH quanto o veículo foram apreendidos. Já o capturado permaneceu a disposição da Jústiça.