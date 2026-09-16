Polícia Civil investiga incêndio em Suzano

A Polícia Civil investiga um incêndio ocorrido na noite de terça-feira (15) no bairro Miguel Badra, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram acionados após informações de que um homem de 37 anos estaria no interior de uma casa, com uma faca e ameaçando atentar contra a própria vida.

No local, os agentes constataram um foco de incêndio no imóvel. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto rapidamente e não houve nada mais grave. A suspeita, segundo a corporação, é de que o incêndio tenha sido causado por um curto circuito.

O homem foi encaminhado para atendimento médico. A perícia foi acionada, a faca foi apreendida e o caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Suzano.