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Jornal Diário de Suzano - 16/09/2026
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Incêndio

Polícia Civil investiga incêndio em Suzano

Policiais militares foram acionados após informações de que um homem estaria no interior da casa, com uma faca e ameaçando atentar contra a própria vida

16 setembro 2026 - 09h26Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Polícia Civil investiga incêndio em SuzanoPolícia Civil investiga incêndio em Suzano - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil investiga um incêndio ocorrido na noite de terça-feira (15) no bairro Miguel Badra, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram acionados após informações de que um homem de 37 anos estaria no interior de uma casa, com uma faca e ameaçando atentar contra a própria vida.

No local, os agentes constataram um foco de incêndio no imóvel. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto rapidamente e não houve nada mais grave. A suspeita, segundo a corporação, é de que o incêndio tenha sido causado por um curto circuito.

 O homem foi encaminhado para atendimento médico. A perícia foi acionada, a faca foi apreendida e o caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Suzano.