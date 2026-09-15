Ciclista morre após colidir com ônibus em Arujá

Um ciclista, de 50 anos, morreu após colidir contra um ônibus, por volta das 12h25 desta segunda-feira (14), na Avenida dos Expedicionários, em Arujá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima trafegava de bicicleta no sentido contrário da via quando entrou na frente do ônibus.

O veículo, de acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), fazia parte da Linha 348, da empresa Arujá Transportes. A agência informou ainda que o ônibus está inspeção em dia e válida até o dia 30 de abril de 2027, e que acompanha a apuração dos fatos, verificando o cumprimento das obrigações contratuais por parte da concessionária responsável. Caso sejam identificadas irregularidades, serão adotadas as medidas administrativas cabíveis.

O DS procurou a empresa e a Prefeitura, mas ainda não teve retorno.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do homem no local. De acordo com a SSP, a bicicleta da vítima não foi apreendida porque foi furtada por uma pessoa ainda não identificada.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e furto na Delegacia de Arujá.