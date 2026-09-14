Homem é preso com veículo roubado em Itaquá

Um homem foi preso suspeito de receptação, na tarde deste domingo (13), na Rodovia Alberto Hinoto, Vila Japão, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, ele foi abordado enquanto conduzia um veículo com queixa de roubo.

Durante patrulhamento da PM, a equipe recebeu informações de que um Ford Fiesta preto, com placas que constavam como produto de roubo ocorrido na cidade de São Paulo, estaria circulando pela região. Os policiais localizaram o veículo e realizaram a abordagem.

Ainda conforme a corporação, durante a revista pessoal e a vistoria no interior do automóvel, nenhum material ilícito foi encontrado. O condutor foi encaminhado, juntamente com o veículo, à Delegacia Central, onde a ocorrência foi registrada como receptação. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.