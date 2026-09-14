GCM de Suzano prende homem por furto em loja de cosméticos no centro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, nesta segunda-feira (14/09), por volta das 9h40, um homem suspeito de furtar uma loja de perfumes e cremes localizada na rua Portugal Freixo, na região central da cidade. A ocorrência contou com o atendimento de agentes da Patrulha Maria da Penha (PMP).

A equipe realizava patrulhamento pela região quando foi abordada pela proprietária do estabelecimento, que informou sobre o furto ocorrido momentos antes. De posse das características informadas, os guardas iniciaram as buscas e conseguiram localizá-lo nas proximidades.

Durante a abordagem, foram recuperados seis frascos de creme levados do estabelecimento, que somados são avaliados em R$ 676,84. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Central.

O suspeito também é investigado por outros crimes cometidos contra uma loja de conveniência na região central, de onde teriam sido levados produtos alimentícios e de limpeza.

‘Smart Suzano’

Além do patrulhamento realizado pelas equipes nas ruas, a segurança pública do município conta com o apoio do sistema de monitoramento inteligente “Smart Suzano”, que auxilia a GCM e a Polícia Militar na identificação de suspeitos e na localização de pessoas procuradas pela Justiça.

No último dia 30 de agosto, a Guarda Civil Municipal chegou à marca de 99 prisões realizadas com o apoio do sistema. Na ocasião, um homem procurado pela Justiça foi capturado na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), nas proximidades da Estação Suzano da Linha 11-Coral, na região central.

A ocorrência teve início após o “Smart Suzano” emitir um alerta sobre a presença do procurado na região. Com informações sobre as características físicas e as roupas utilizadas pelo homem, equipes da GCM realizaram buscas pelo perímetro indicado até que ele fosse localizado e abordado pelo Comando Força Patrulha. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Central.

A marca de 99 prisões foi alcançada em menos de um ano de funcionamento do sistema, que atua como ferramenta de apoio ao trabalho das equipes da Guarda Civil Municipal, unindo monitoramento, inteligência e atuação operacional.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação integrada das equipes e do uso da tecnologia no combate à criminalidade. “A GCM está presente nas ruas, com equipes preparadas para agir de forma rápida, e também conta com o apoio da tecnologia para ampliar nossa capacidade de resposta. Essa integração entre patrulhamento, inteligência e monitoramento fortalece a segurança e nos ajuda a entregar resultados cada vez mais efetivos para a população”, afirmou.