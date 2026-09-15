Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 15 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Acidente

Acidente com três veículos deixa uma pessoa ferida em Itaquá

Condutor de um dos veículos apresentava sinais de possível embriaguez e não possuía habilitação

15 setembro 2026 - 09h02Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Segundo a Polícia Militar, durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram um revólver calibre .32, sem munições, e um simulacro de fuzil do tipo airsoft no interior de um GM Meriva envolvido no acidenteSegundo a Polícia Militar, durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram um revólver calibre .32, sem munições, e um simulacro de fuzil do tipo airsoft no interior de um GM Meriva envolvido no acidente - (Foto: Divulgação / PM)

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida na noite deste domingo (13), na Estrada do Pinheirinho Novo, no Jardim Rio Negro, em Itaquaquecetuba. A vítima ficou presa às ferragens e precisou ser retirada com apoio das equipes de emergência, sendo encaminhada ao Hospital Santa Marcelina.

Segundo a Polícia Militar, durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram um revólver calibre .32, sem munições, e um simulacro de fuzil do tipo airsoft no interior de um GM Meriva envolvido no acidente.

Ainda conforme a corporação, o condutor de um dos veículos apresentava sinais de possível embriaguez e não possuía habilitação. Ele também recebeu atendimento médico e permaneceu sob escolta policial.

A ocorrência foi apresentada na delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A perícia foi solicitada para auxiliar no esclarecimento da dinâmica do acidente. 

A arma e o simulacro foram apreendidos e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça