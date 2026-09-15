Acidente com três veículos deixa uma pessoa ferida em Itaquá

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida na noite deste domingo (13), na Estrada do Pinheirinho Novo, no Jardim Rio Negro, em Itaquaquecetuba. A vítima ficou presa às ferragens e precisou ser retirada com apoio das equipes de emergência, sendo encaminhada ao Hospital Santa Marcelina.

Segundo a Polícia Militar, durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram um revólver calibre .32, sem munições, e um simulacro de fuzil do tipo airsoft no interior de um GM Meriva envolvido no acidente.

Ainda conforme a corporação, o condutor de um dos veículos apresentava sinais de possível embriaguez e não possuía habilitação. Ele também recebeu atendimento médico e permaneceu sob escolta policial.

A ocorrência foi apresentada na delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A perícia foi solicitada para auxiliar no esclarecimento da dinâmica do acidente.

A arma e o simulacro foram apreendidos e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça