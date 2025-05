Polícia fecha mais uma casa de jogos de azar em Mogi

A Polícia Militar fechou, na noite desta quinta-feira (8), mais uma casa de jogos de azar em Mogi das Cruzes. O estabelecimento clandestino estava localizado no Parque Monte Líbano. É a segunda casa de jogos de azar fechada na cidade em menos de um mês.

De acordo com as informações da polícia, agentes que estavam em patrulhamento receberam uma denúncia anônima sobre uma casa de jogos de azar na Rua Duarte de Freitas, no Parque monte Líbano.

Os policiais foram até o local e mantiveram contato com a responsável pelo estabelecimento, que afirmou não ser dona e apenas abria e fechava o local.

Várias pessoas foram encontradas na casa durante a abordagem. 61 máquinas caça-níqueis e R$ 4.701 em dinheiro foram localizados também. Todos os presentes foram colocados como testemunhas e conduzidas à Central de Polícia Judiciária.

Foi solicitada perícia ao local, momento em que foram apreendidos cinco computadores e mais R$ 2.850 em dinheiro. Todas as pessoas foram liberadas.