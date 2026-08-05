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Jornal Diário de Suzano - 05/08/2026
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Polícia

Polícia identifica envolvidos no assalto com charrete em Ferraz

Caso ganhou grande repercussão na cidade e nas redes sociais

05 agosto 2026 - 08h13Por de Ferraz
Polícia identifica envolvidos no assalto com charrete em FerrazPolícia identifica envolvidos no assalto com charrete em Ferraz - (Foto: Divulgação)

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, divulgou em suas redes sociais, nesta terça-feira (4), que a Polícia Civil identificou os envolvidos no assalto em que criminosos utilizaram uma charrete para abordar uma mulher. O caso ganhou grande repercussão na cidade e nas redes sociais.

No vídeo, gravado ao lado do delegado titular de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Jorge Luiz, a prefeita parabenizou o trabalho da Polícia Civil e informou que um dos envolvidos foi encaminhado à delegacia. Ela também destacou que a charrete e o animal utilizados no crime eram produto de furto, foram recuperados pela Polícia Civil e já foram restituídos ao proprietário.

Na sequência, o delegado explicou que um dos envolvidos é adolescente e o outro é maior de idade. Segundo ele, ambos foram identificados e responderão pelos atos praticados na forma da lei.

Priscila Gambale agradeceu ao delegado Dr. Jorge Luiz, à delegada seccional Dra. Margarete e a toda a equipe da Polícia Civil pela rapidez na investigação e reforçou a importância da parceria entre a Prefeitura e as forças de segurança para ampliar a proteção da população.

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