Polícia identifica envolvidos no assalto com charrete em Ferraz

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, divulgou em suas redes sociais, nesta terça-feira (4), que a Polícia Civil identificou os envolvidos no assalto em que criminosos utilizaram uma charrete para abordar uma mulher. O caso ganhou grande repercussão na cidade e nas redes sociais.

No vídeo, gravado ao lado do delegado titular de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Jorge Luiz, a prefeita parabenizou o trabalho da Polícia Civil e informou que um dos envolvidos foi encaminhado à delegacia. Ela também destacou que a charrete e o animal utilizados no crime eram produto de furto, foram recuperados pela Polícia Civil e já foram restituídos ao proprietário.

Na sequência, o delegado explicou que um dos envolvidos é adolescente e o outro é maior de idade. Segundo ele, ambos foram identificados e responderão pelos atos praticados na forma da lei.

Priscila Gambale agradeceu ao delegado Dr. Jorge Luiz, à delegada seccional Dra. Margarete e a toda a equipe da Polícia Civil pela rapidez na investigação e reforçou a importância da parceria entre a Prefeitura e as forças de segurança para ampliar a proteção da população.