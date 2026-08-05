Incêndio em fábrica de solventes em Itaquá completa mais de 24 horas; chamas estão controladas

O Corpo de Bombeiros informou que as chamas do incêndio que atingiu uma fábrica de solventes na Estrada do Bonsucesso, em Itaquaquecetuba, ainda não foram totalmente extinguidas por volta das 9h20 da manhã desta quarta-feira (5). No entanto, segundo os bombeiros, por volta das 21h desta terça-feira (4) o fogo já havia sido isolado, sem risco de propagação.O incêndio já tem duração de quase 23 horas.

Uma atualização feita às 10h pelo Corpo de Bombeiros informou que havia 35 viaturas empenhadas e 89 bombeiros, ainda em combate ao fogo nos resíduos químicos.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) disse em nota que acompanha o incêndio e que a Licença de Operação da empresa venceu em 29/06/2026. O pedido de renovação foi protocolado fora do prazo. A empresa não possui histórico de irregularidades junto à Companhia.

A Cetesb afirmou ainda que presta apoio operacional aos órgãos responsáveis pelo atendimento da ocorrência e avaliará os possíveis impactos ambientais após a extinção do incêndio e a conclusão das ações emergenciais.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a estrada do Bonsucesso e todas as suas vias de acesso permanecem totalmente interditadas por medida de segurança. “A interdição foi mantida em razão da necessidade de monitoramento contínuo das condições ambientais e da avaliação técnica dos gases liberados durante a ocorrência. A medida tem caráter preventivo e visa garantir a segurança da população, dos trabalhadores da região e das equipes que atuam no atendimento da ocorrência”, a gestão afirmou, em nota.

Como medida preventiva, cerca de 200 pessoas foram evacuadas da área no início da ocorrência. A Prefeitura também disponibilizou um abrigo emergencial no Centro de Convivência da Melhor Idade, localizado na rua Manoel García, número 160, no Centro, que funciona como ponto de apoio às famílias. Equipes municipais prestam orientações e, caso haja necessidade, realizam o encaminhamento para o abrigo.

O Corpo de Bombeiros permanece no combate às chamas com apoio da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, do Departamento de Trânsito, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria Municipal de Saúde. Como medida preventiva, duas equipes do SAMU permanecem de prontidão em local seguro para eventual atendimento.

Até o momento, foi registrado o atendimento de um homem, que apresentou um quadro de convulsão e foi encaminhado pelo SAMU para uma unidade de saúde do município. Não há outros registros de vítimas até o momento. As causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos competentes após a conclusão dos trabalhos no local.

A Prefeitura disse orientar a população a evitar a região da estrada do Bonsucesso, utilizar rotas alternativas e respeitar a sinalização e as orientações das equipes de emergência. Também recomenda que moradores das áreas eventualmente atingidas pela fumaça mantenham portas e janelas fechadas, evitem atividades ao ar livre e não tenham contato com resíduos, fuligem, líquidos ou outros materiais provenientes da área afetada.

Pessoas que apresentarem sintomas como irritação intensa nos olhos ou na garganta, tosse persistente, falta de ar, dor no peito, tontura, náusea ou outros sinais de intoxicação devem procurar atendimento médico imediatamente. Em situações de urgência, o SAMU pode ser acionado pelo telefone 192.

O DS tentou contato com a Quema Química, empresa responsável pela fábrica, mas não teve retorno até o momento.