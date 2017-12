Polícia investiga homem suspeito de abusar sexualmente de menina de 4 anos

A Polícia Civil investiga um homem que é suspeito de ter estuprado uma menina, de apenas 4 anos, em Itaquaquecetuba. De acordo com a mãe da vítima, a criança foi abusada em um quarto da casa onde moram por um conhecido da família. O fato aconteceu na quinta-feira (7).

Conforme o Boletim de Ocorrência (B.O.), a irmã da mãe da menina estava no quarto ao lado, por volta das 19h30, que observou por meio do buraco da fechadura do outro cômodo o homem mexendo nas partes íntimas da garota. Isso porque a mãe da garota tinha saído de casa uma hora antes para entregar produtos a vizinhos e deixou a filha, aos cuidados da irmã, que não tinha conhecimento que o suspeito estava na residência.

A mãe da vítima disse que o suspeito é um velho amigo da família, o qual sempre frequentou a residência e nunca tinha percebido alguma atitude estranha em relação a filha. Ela ainda contou que o homem tinha livre acesso a casa.