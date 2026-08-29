Policial Militar de Poá é morto durante assalto na Marginal Tietê em SP

Um policial militar de Poá foi morto, na noite de sexta-feira (29), em um roubo na Marginal Tietê, na altura do Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. O PM Paulo Roberto Lima Pereira, 44, estava de folga.

Pereira teria sido vítima de um grupo que atua na rodovia Ayrton Senna e na marginal Tietê usando pedras para parar os veículos.

O carro em que o policial estava teria sido atingido pelas pedras, segundo informações do Jornal Folha de S.Paulo. Ele parou no acostamento esquerdo da via, sentido rodovia Castelo Branco. Nesse momento o trio de suspeitos teriam ido até ele para assaltá-lo, conforme o boletim de ocorrência.

Três homens saíram de repente da margem do rio e se aproximaram do carro. O policial foi baleado. Ele chegou ser socorrido e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, na zona leste, mas não resistiu a um tiro na cabeça e morreu.

Pereira trabalhava na Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep) do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M-12), em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar, ele integrava a unidade desde a criação, em 2023.