Mais de 300 estudantes lotam o Mirambava em ação de encerramento do 'Agosto Jovem'

O Complexo Educacional e Cultural Mirambava recebeu na manhã desta sexta-feira (28/08) mais de 300 estudantes para o “Conexão Juventude”, evento que marcou o encerramento do “Agosto Jovem”. O público presente pôde acompanhar palestras sobre futuro, escolhas profissionais e mercado de trabalho, além de visitar estandes de instituições de ensino e órgãos municipais com serviços, projetos e experiências voltados à juventude.

O prefeito Pedro Ishi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Ishi, acompanharam o evento, que foi organizado pela Secretaria de Comunicação Pública (Secop), em parceria com a Secretaria de Governo e o Conselho Municipal da Juventude (Comjuve).

Também estiveram presentes o coordenador estadual da Juventude, Juliano Borges; os secretários Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Alex Santos (Governo); o presidente do Comjuve, André Bom Fim; e o presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama.

Entre os participantes estavam estudantes da Guarda Mirim, da Escola Técnica Estadual (Etec) de Suzano, de unidades escolares públicas da cidade e do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Suzano. No primeiro momento, os jovens puderam conhecer os estandes preparados especialmente para a programação.

A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) apresentou informações sobre os dois cursos oferecidos pela unidade; o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes) abordou temas ligados à tecnologia e disponibilizou óculos para uma experiência de imersão em realidade virtual; e o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) divulgou os cursos gratuitos oferecidos à população.

O IFSP apresentou projetos tecnológicos desenvolvidos pelos próprios alunos da instituição, enquanto a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social levou informações sobre o “ID Jovem” e os benefícios disponíveis por meio do programa.

Às 10 horas, teve início a cerimônia de abertura, com a exibição de um vídeo que apresentou diferentes projetos, ações e oportunidades disponibilizados pela Prefeitura de Suzano aos jovens, como aulas de natação e futebol e cursos gratuitos promovidos pelo Saspe. O conteúdo também trouxe um convite para que os participantes aproveitassem as oportunidades apresentadas durante o “Conexão Juventude”.

Na sequência, o primeiro palestrante a subir ao palco foi Rodrigo Leme, o Rodriguinho, ex-levantador do Suzano Vôlei e atualmente integrante da comissão técnica da equipe. Ele compartilhou sua trajetória no esporte e abordou as cobranças envolvidas na carreira de um atleta profissional. Ao citar experiências pessoais e a relação com a filha, destacou aos jovens que nem sempre a vida segue o caminho inicialmente planejado e, por isso, a busca constante por conhecimento e qualificação é fundamental.

Em seguida, foi a vez de Anderson Morais, CEO e um dos fundadores do Grupo Goold, empresa brasileira do segmento de beleza e cosméticos que reúne marcas como Gold Spell, Everk Cosméticos e Extreme Gold. Durante sua participação, apresentou aos jovens possibilidades ligadas ao empreendedorismo e compartilhou aprendizados de sua trajetória empresarial.

O terceiro convidado foi o skatista e ativista social Davison “Bob” Fortunato, um dos expoentes da modalidade esportiva, natural de Suzano e com atuação internacional no segmento. Ele relembrou o início de sua trajetória e incentivou os jovens a acreditarem no próprio potencial. Entre as experiências compartilhadas, recordou a produção de um documentário por meio do qual reivindicou a construção de uma pista de skate na cidade.

Encerrando as palestras, o publicitário e apresentador de TV Filipe Almeida falou sobre sua trajetória profissional, que também inclui experiências nas artes cênicas e no teatro antes da televisão. Ao abordar o mercado da comunicação e do marketing, destacou a criatividade como uma competência importante para a carreira e incentivou os jovens a exercitá-la constantemente, mostrando que essa capacidade pode ser desenvolvida no cotidiano.

O presidente do Comjuve destacou que o “Conexão Juventude” encerra um mês marcado por diferentes iniciativas voltadas à população jovem. “O ‘Agosto Jovem’ mostrou, ao longo de todo o mês, que existem muitas formas de dialogar com a juventude e criar oportunidades para que ela participe da cidade. Tivemos ações de formação, cidadania, empregabilidade, esporte, cultura e orientação”, afirmou André Bom Fim.

O secretário municipal de Governo reforçou o compromisso da administração municipal com a ampliação das políticas públicas direcionadas aos jovens. “Suzano vem fortalecendo uma política de juventude que não se resume a uma única ação ou a um único mês. Recebemos neste ano o certificado de ‘Município Amigo da Juventude’. E queremos criar cada vez mais caminhos para que os jovens tenham acesso à formação, ao mercado de trabalho, à cultura, ao esporte e aos espaços de participação”, declarou Alex Santos.

Já o secretário municipal de Comunicação Pública ressaltou a importância de os jovens conhecerem e ocuparem os espaços disponibilizados pelo município. “Existem muitos projetos, serviços e oportunidades ocorrendo em Suzano e queremos que essas informações cheguem aos jovens. Mais do que conhecer, nosso convite é para que eles participem, se engajem, tragam ideias e ocupem esses espaços. A comunicação também tem esse papel de aproximar as pessoas das iniciativas do poder público e mostrar que a juventude pode e deve fazer parte desse processo”, destacou Paulo Pavione.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi ressaltou o evento como uma oportunidade para que os participantes tivessem contato com diferentes experiências e perspectivas profissionais. “Cada jovem que esteve aqui tem sonhos, talentos e uma história diferente para construir. Nosso papel enquanto administração é oferecer ferramentas e oportunidades para que eles possam fazer suas escolhas com mais conhecimento e segurança. Hoje tivemos profissionais de áreas completamente diferentes compartilhando experiências, inclusive os desafios que enfrentaram para chegar até aqui. Queremos que nossos jovens entendam que podem sonhar, se preparar e encontrar seus próprios caminhos, sabendo que Suzano estará ao lado deles nessa caminhada”, finalizou.