Suspeito de furtar comércios no centro de Suzano é preso

Um homem, de 39 anos, suspeito de furtar comércios no centro de Suzano, foi preso pela polícia na manhã desta segunda-feira (9). Ele confessou que tinha acabado de furtar uma farmácia.

De acordo com as informações da polícia, o homem estava sendo procurado após o furto de um comércio, localizado na Avenida Armando Salles de Oliveira, no dia 24 de maio. No vídeo de câmeras de segurança, é possível ver o suspeito entrando no estabelecimento e furtando um celular.

O homem foi visto caminhando no centro de Suzano e entrou no estacionamento de um supermercado ao ver que seria abordado. Ele deixou para trás uma mochila e tentou fugir após, mas foi alcançado na Rua Sara Cooper.

De acordo com a polícia, a mochila contava com produtos de higiene pessoal. O suspeito confessou que tinha acabado de furtar uma farmácia. Uma representante do estabelecimento foi até a delegacia e reconheceu os produtos e o suspeito.

O homem permaneceu preso em flagrante por furto. A polícia abrirá um inquérito para apurar o furto de um celular, feito no dia 24 de maio.