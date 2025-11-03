Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 03 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Suspeito de matar cunhado a tiros é preso em Guararema

Homem foi localizado portando uma pistola

03 novembro 2025 - 11h05Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia de Guararema Caso foi registrado na Delegacia de Guararema - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o cunhado a tiros, na noite do último sábado (01), no bairro Itapeti, em Guararema. O homem foi encontrado com sangue nas roupas e portando uma pistola.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima, um homem de 28 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo após uma discussão.

O suspeito foi localizado pela Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) de Mogi das Cruzes, portando uma pistola desmuniciada e com vestígios de sangue nas roupas.

A perícia foi acionada ao local dos fatos.

O caso registrado na Delegacia de Polícia de Guararema como homicídio doloso, receptação, coação no curso do processo e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda segundo a SSP, as investigações seguem para esclarecer os fatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem e mulher ficam feridos após carros colidirem em Suzano
Polícia

Homem e mulher ficam feridos após carros colidirem em Suzano

Acidente deixa homem morto e outro gravemente ferido em Mogi
Polícia

Acidente deixa homem morto e outro gravemente ferido em Mogi

Dois homens são multados por descarte irregular de lixo e entulho em Mogi
Polícia

Dois homens são multados por descarte irregular de lixo e entulho em Mogi

Smart Mogi flagra carro roubado; GCM detém dois e devolve veículo às vítimas
Polícia

Smart Mogi flagra carro roubado; GCM detém dois e devolve veículo às vítimas

Homem morre e outro fica ferido após bater o carro durante fuga da polícia em Mogi
Polícia

Homem morre e outro fica ferido após bater o carro durante fuga da polícia em Mogi

Romu estoura 'casa bomba', apreende mais de 5kg e detém dois nas Chácaras Méa
Polícia

Romu estoura 'casa bomba', apreende mais de 5kg e detém dois nas Chácaras Méa