Suspeito de matar cunhado a tiros é preso em Guararema

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o cunhado a tiros, na noite do último sábado (01), no bairro Itapeti, em Guararema. O homem foi encontrado com sangue nas roupas e portando uma pistola.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima, um homem de 28 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo após uma discussão.

O suspeito foi localizado pela Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) de Mogi das Cruzes, portando uma pistola desmuniciada e com vestígios de sangue nas roupas.

A perícia foi acionada ao local dos fatos.

O caso registrado na Delegacia de Polícia de Guararema como homicídio doloso, receptação, coação no curso do processo e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda segundo a SSP, as investigações seguem para esclarecer os fatos.