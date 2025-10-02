Suspeito de roubo tenta fugir de perseguição policial, sofre acidente em Mogi e fica ferido

Um homem ficou preso nas ferragens de um veículo roubado na madrugada desta quinta-feira (02), em Mogi das Cruzes, após perseguição policial. O suspeito está internado com escolta policial.

Segundo a polícia militar, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de roubo na região central de Guararema. O suspeito usou uma faca para roubar um carro e estava fugindo pela Rodovia Mogi-Guararema (SP-66), sentido Mogi.

A PM começou as buscas e acompanhou o veículo, que passou por Luís Carlos, entrou na Estrada do Procópio e, próximo ao Conjunto Jefferson, já em Mogi, colidiu contra um barranco.

Ainda segundo a polícia, o homem ficou preso nas ferragens do veículo. Ele foi socorrido ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, onde permanece internado com escolta policial.

A faca utilizada no crime e um celular foram apreendidos. O veículo e um celular roubado foram devolvidos à vítima.