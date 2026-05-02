Suzano aciona 9,7 mil vezes os 158 botões do pânico; 0,91% por brigas e 94,7% para testes

Os 158 botões do pânico instalados nas escolas de Suzano foram acionados 9.781 vezes desde de 2022.

Segundo a Prefeitura, 99,09% das vezes em que o botão foi acionado, tratava-se de testes ou foi por acidente.

Sendo 94,7% foram testes rotineiros, para checagem se ele está interligado ao Centro de Segurança Integrado (CSI) e 4,31% foram apertos por acidente, totalizando 99,09%. Somente 0,91% foram apertos por brigas.

Ou quando pais de alunos tiveram uma discussão com os funcionários, por exemplo. Houve ainda o acionamento do caso da ocorrência registrada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no bairro Cidade Boa Vista, em 7 de abril.

No ano de 2019, quando foram instalados, houve apenas 5 acionamentos. Na época, o equipamento foi instalado em 75 unidades escolares da rede municipal de ensino. Todos são vinculados à CSI, que reúne a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ao ser acionado, o dispositivo não emite qualquer som, mas envia uma mensagem à CSI em tempo real com nome e endereço da unidade para que sejam enviadas as forças de segurança.

Equipamento funcionou em ataque à escola municipal de Suzano em abril

O botão do pânico foi acionado para denunciar a invasão registrada no dia 7 de abril na Escola Municipal Professora Ignez de Castro, no Cidade Boa Vista, em Suzano.

Por volta das 13h27, um ex-aluno de 18 anos pulou o muro da unidade escolar, com cerca de dois metros de altura, e entrou no local.

O botão de pânico foi acionado imediatamente após a invasão garantindo resposta rápida por meio do sistema integrado à Central de Segurança Integrada (CSI).

Segundo a Prefeitura, em menos de 4 minutos a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal estavam na escola e contiveram o ex-aluno, que tinha uma faca em suas mãos.

“Cabe ressaltar a importância do acionamento do botão de pânico”, ressaltou o prefeito Pedro Ishi na época.

resposta

A resposta que a escola deu diante dos protocolos de segurança que são sempre repassados com as equipes escolares foi rápida, efetiva, em conjunto com as forças de segurança.