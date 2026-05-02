Homem é preso com quase 2 kg de drogas em Suzano

Um homem com antecedente criminal por furto foi preso na tarde desta sexta-feira (1), acusado de armazenar drogas em uma residência no Jardim Suzanópolis, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, ele mantinha uma mochila com quase 2 quilos de entorpecentes no imóvel.

Por volta das 16h, equipes do Canil foram acionadas para averiguar uma denúncia sobre o armazenamento de drogas em uma casa localizada na rua Albertina de Castro. Duas viaturas foram mobilizadas para atender à ocorrência.

Ao chegarem ao endereço, os policiais avistaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença da equipe, mas foi alcançado e detido na escada do imóvel. Questionado sobre a denúncia, ele confessou que era responsável por guardar e distribuir os entorpecentes, porém não informou a origem nem o destino das drogas.

Durante a vistoria no local, uma das equipes contou com o apoio do cão farejador Draco, que localizou rapidamente uma mochila escondida às pressas em um dos banheiros da residência.

Dentro da bolsa, os policiais encontraram 937 gramas de maconha, 700 gramas de cocaína e 361 gramas de crack, já fracionados para comercialização, além de R$ 501 em dinheiro.

A ocorrência foi registrada no Distrito Policial Central de Suzano, onde o homem permaneceu preso após ser autuado em flagrante por tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia.