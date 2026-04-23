Trio é preso com carro roubado e réplica de arma de fogo em Suzano

Três homens foram presos, na noite desta terça-feira (22), após serem flagrados dentro de um carro roubado e, um deles, com uma réplica de arma de fogo, em Suzano. Segundo a Polícia Militar do 32º Batalhão Metropolitano, a ocorrência aconteceu enquanto os agentes realizavam patrulhamento no município, cientes de um veículo que havia sido roubado recentemente.

Durante a ação, os policiais localizaram o automóvel circulando em contrafluxo e iniciaram acompanhamento por diversas vias. Na Rua Ezequiel Corrêa Machado, os ocupantes abandonaram o veículo ainda em movimento e tentaram fugir a pé, sendo perseguidos e detidos com o apoio de outras equipes.

Um dos indivíduos foi abordado ainda no local, portando uma réplica de arma de fogo. Os outros dois suspeitos foram localizados e detidos nas proximidades.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial Central de Suzano, onde a vítima os reconheceu como autores do roubo. O veículo foi recuperado e devolvido à vítima e os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.