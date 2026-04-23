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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Polícia

Trio é preso com carro roubado e réplica de arma de fogo em Suzano

Todos os envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial Central, onde a vítima os reconheceu como autores do roubo

23 abril 2026 - 09h27Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Um dos indivíduos foi abordado ainda no local, portando uma réplica de arma de fogoUm dos indivíduos foi abordado ainda no local, portando uma réplica de arma de fogo - (Foto: Divulgação)

Três homens foram presos, na noite desta terça-feira (22), após serem flagrados dentro de um carro roubado e, um deles, com uma réplica de arma de fogo, em Suzano. Segundo a Polícia Militar do 32º Batalhão Metropolitano, a ocorrência aconteceu enquanto os agentes realizavam patrulhamento no município, cientes de um veículo que havia sido roubado recentemente.

Durante a ação, os policiais localizaram o automóvel circulando em contrafluxo e iniciaram acompanhamento por diversas vias. Na Rua Ezequiel Corrêa Machado, os ocupantes abandonaram o veículo ainda em movimento e tentaram fugir a pé, sendo perseguidos e detidos com o apoio de outras equipes.

Um dos indivíduos foi abordado ainda no local, portando uma réplica de arma de fogo. Os outros dois suspeitos foram localizados e detidos nas proximidades.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial Central de Suzano, onde a vítima os reconheceu como autores do roubo. O veículo foi recuperado e devolvido à vítima e os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

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